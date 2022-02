Alvorada do Sul em luto

No ultimo dia 21, faleceu em Alvorada do Sul o carismático Adéssio Bufalo. Nascido em 01/01/1950, filho de João Bufalo e Érica Vertuan Bufalo. Adéssio sempre exerceu importante papel de liderança, em todos os segmentos da sociedade onde teve a oportunidade de atuar. Dono de um estilo único, tratava a todos com o mesmo respeito, carinho e dedicação. Foi vereador na gestão 83/88, prefeito na gestão 97/2000 e vice prefeito em duas ocasiões: 2005/2008 e 2009 a 2012. Lutava contra um câncer desde setembro/2020. Além do seu legado de pessoa honesta e trabalhadora, deixou um casal de filhos e saudades a todos, pois tinha como lema a igualdade entre os seres humanos.