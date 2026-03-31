segunda-feira, março 30, 2026
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E você tendo que viver com dois salários-mínimos. Morra de inveja
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E você tendo que viver com dois salários-mínimos. Morra de inveja

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Cristiano Ronaldo tem o maior salário entre os atletas do mundo. Na sequencia, vem
Canelo Álvarez (lutador de boxe) que fatura cerca de 137 milhões de euros por ano,
seguido de Leonel Messi, Juan Soto (jogador de Beisebol, nos Estados Unidos) e Le
Bron James, jogador de Basquete do Los Angeles Lakers, principal nome da NBA,
com ganhos aproximados de 128 milhões de dólares por ano.

Os 10 maiores salários do futebol mundial
1 – Cristiano Ronaldo (POR, Al-Nassr): 208,4 milhões de euros/ano
2 – Karim Benzema (FRA, Al-Hilal): 122,5 milhões de euros/ano
3 – Riyad Mahrez (ALG, Al-Ahli): 52,2 milhões de euros/ano
4 – Sadio Mané (SNG, Al-Nassr): 40 milhões de euros/ano
5 – Kalidou Koulibaly (SNG, Al-Hilal): 34,7 milhões de euros/ano
6 – Erling Haaland (NOR, Manchester City): 31,3 milhões de euros/ano
7 – Kylian Mbappé (FRA, Real Madrid): 31,2 milhões de euros/ano
8 – Ivan Toney (ING, Al-Ahli): 25,5 milhões de euros/ano
Sergej Milinkovic-Savic (SER, Al-Hilal): 25,5 milhões de euros/ano
10 – Vinícius Júnior (BRA, Real Madrid): 25 milhões de euros/ano
Harry Kane (ING, Bayern de Munique): 25 milhões de euros/ano

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