E você tendo que viver com dois salários-mínimos. Morra de inveja

Cristiano Ronaldo tem o maior salário entre os atletas do mundo. Na sequencia, vem

Canelo Álvarez (lutador de boxe) que fatura cerca de 137 milhões de euros por ano,

seguido de Leonel Messi, Juan Soto (jogador de Beisebol, nos Estados Unidos) e Le

Bron James, jogador de Basquete do Los Angeles Lakers, principal nome da NBA,

com ganhos aproximados de 128 milhões de dólares por ano.

Os 10 maiores salários do futebol mundial

1 – Cristiano Ronaldo (POR, Al-Nassr): 208,4 milhões de euros/ano

2 – Karim Benzema (FRA, Al-Hilal): 122,5 milhões de euros/ano

3 – Riyad Mahrez (ALG, Al-Ahli): 52,2 milhões de euros/ano

4 – Sadio Mané (SNG, Al-Nassr): 40 milhões de euros/ano

5 – Kalidou Koulibaly (SNG, Al-Hilal): 34,7 milhões de euros/ano

6 – Erling Haaland (NOR, Manchester City): 31,3 milhões de euros/ano

7 – Kylian Mbappé (FRA, Real Madrid): 31,2 milhões de euros/ano

8 – Ivan Toney (ING, Al-Ahli): 25,5 milhões de euros/ano

Sergej Milinkovic-Savic (SER, Al-Hilal): 25,5 milhões de euros/ano

10 – Vinícius Júnior (BRA, Real Madrid): 25 milhões de euros/ano

Harry Kane (ING, Bayern de Munique): 25 milhões de euros/ano