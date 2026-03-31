Prevenção: Secretaria da Saúde alerta para cuidados com aranhas no verão

O período de férias e as altas temperaturas do verão exigem atenção redobrada para evitar acidentes com animais peçonhentos. A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) reforça o alerta para os cuidados com aranhas, especialmente a aranha-marrom (Loxosceles) e a armadeira (Phoneutria), espécies de maior relevância médica no Estado.

De acordo com dados preliminares do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan), o Paraná contabilizou mais de 28 mil acidentes com aranhas entre 2023 e 2025. Somente em 2025, foram 8.467 acidentes registrados (números preliminares).

Segundo o secretário de Estado da Saúde do Paraná (Sesa), Beto Preto, a vigilância deve ser constante dentro e fora de casa. “Os cuidados devem ser redobrados neste período. O calor do verão aumenta a movimentação desses animais e a prevenção dentro de casa continua sendo a nossa melhor estratégia para evitar acidentes”, salientou.

O monitoramento desses dados permite à Sesa direcionar as ações de vigilância e assistência para as localidades com maior incidência. Segundo o levantamento preliminar do triênio, a 2ª Regional de Saúde (Metropolitana de Curitiba) concentra o maior índice de acidentes, com 8.297 registros. Na sequência aparecem a 3ª RS de Ponta Grossa (3.076), a 5ª RS de Guarapuava (2.238) e a 7ª RS de Pato Branco (2.087).

ESPÉCIES E COMPORTAMENTOS – A aranha-marrom é responsável pela maioria dos acidentes domésticos. Com cerca de três centímetros, possui hábitos noturnos e não é agressiva, picando apenas quando comprimida contra o corpo – ao vestir uma roupa ou calçar um sapato, por exemplo. Ela se esconde em locais escuros e com pouca movimentação, como atrás de móveis, quadros, rodapés e caixas armazenadas. De 2023 a 2025, foram registrados mais de 11 mil acidentes com esta espécie no Paraná.

Já a aranha-armadeira é conhecida pela agressividade, assumindo posição de defesa e podendo saltar até 40 cm de distância. É uma espécie caçadora que costuma se abrigar sob troncos, bananeiras e entulhos, mas também pode ser encontrada dentro de sapatos e cortinas. Entre 2023 e 2025, o Estado notificou 3.792 acidentes com a armadeira. Ao contrário da espécie marrom, sua picada causa dor imediata e intensa.

SINTOMAS E RISCOS – Os sintomas variam conforme a espécie. No caso da aranha-armadeira, a dor é instantânea, podendo ser acompanhada de náuseas e vômitos. Já a picada da aranha-marrom é traiçoeira: muitas vezes é pouco dolorosa no momento, mas após algumas horas surge uma lesão endurecida e escura que pode evoluir para necrose e feridas de difícil cicatrização. Em casos raros, pode acontecer o escurecimento da urina, sinal de gravidade extrema.

Quando ocorrer a picada, é necessário procurar imediatamente um serviço de saúde e, se possível, levar o animal ou uma foto para facilitar a identificação e a escolha do tratamento adequado. É importante também lavar o local da picada com água e sabão, manter a parte do corpo atingida elevada e usar compressas mornas para aliviar a dor. Não fazer torniquete, furar a ferida ou aplicar substâncias como pó de café e terra.

Confira medidas simples que ajudam a evitar acidentes:

No quarto: afastar camas e berços das paredes e evitar que roupas de cama encostem no chão.

Vestuário: sacudir roupas e sapatos antes de usá-los.

Barreiras: vedar soleiras de portas, janelas e usar telas em ralos de chão, pias e tanques.

Limpeza: manter jardins limpos, grama aparada e evitar o acúmulo de entulhos ou lenha junto às paredes.

Aranha marrom: A mais letal das espécies.

Aranha armadeira: Agresiva, pode saltar até 40 cm de distância.