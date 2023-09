Jaguapitã receberá investimento de mais de 3 milhões na área da saúde

No último dia 19 de agosto, o Secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, acompanhado pelo Deputado Estadual Tercílio Turini, assinou liberação de recursos para construção de uma UMS – Unidade Mista de Saúde. No Paraná, até o momento, somente Jataizinho, Maria Helena, Quatro Pontes e Ivaté haviam recebido o benefício.

A obra será construída na Rua Bahia, esquina com Rua Curitiba, em terreno de mais de 1.000 m2 e a obra terá cerca de 650 m2, oferecendo atendimento de Atenção Primária de Saúde e Pronto Atendimento de Baixa Complexidade. A iniciativa representa um marco na história de Jaguapitã, proporcionando assistência médica 24 horas por dia e uma expectativa de aproximadamente 3.100 atendimento mensais.

Para assinar a autorização da construção, o Secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, esteve em Jaguapitã. Segundo ele, “estamos aqui cumprindo a missão do Governador Carlos Massa Ratinho Júnior de aproximar as pessoas dos serviços e melhorar sua qualidade de vida. Essa é uma obra que vai transformar a realidade do município”, disse.

A futura UMS irá receber o nome do Dr. José Leite, profissional histórico no município, que foi vítima de Covi-19 durante a pandemia. A viúva e ex-vereadora, Doralice da Cruz Leite, agradeceu a homenagem.

Segundo ela, “Foi uma honra estar aqui para agradecer esta obra da nossa cidade que irá receber o nome do meu saudoso esposo, José Leite. Ele trabalhou na área da saúde em Jaguapitã por mais de 50 anos. Quando veio a pandemia, pedi para ele recuar, pois era idoso e tinha comorbidades. Ele disse que não podia, pois tinha que honrar o juramento que fez na medicina e, infelizmente, faleceu ajudando as pessoas, trabalhando pela saúde do povo. Fiquei muito honrada e agradecida quando pediram para colocar o nome do Dr. José nessa importante obra. Ao Beto Preto, ao Tercílio Turini que também são médicos e a todos que lembraram do Dr. José, nosso muito obrigado em meu nome e da minha família”, finalizou emocionada.

O Deputado Tercílio Turini elogiou o Prefeito Gerson Marcato. “Temos em Jaguapitã um grande companheiro, nosso irmão, dois grandes parceiros, o Gerson e o Jean. Esse é apenas o começo. Muitas coisas boas ainda virão para Jaguapitã, para fazer o salto de qualidade que a cidade espera e merece”, observou.

O Prefeito Gerson Marcato agradece ao Secretário de Saúde Beto Preto, o Governador Carlos Massa Ratinho Júnior, o Deputado Turini, vereadores e toda sua equipe de trabalho. “Nós sabemos que as vidas dos cidadãos passam nos municípios e o Governador Ratinho Júnior também sabe disso. Daí a liberação desse recurso tão importante para Jaguapitã. Para chegar até aqui, na assinatura da autorização para licitação da obra, muitas batalhas tiveram que ser vencidas. Foram meses e meses correndo atrás até chegar a esse resultado. Quero deixar um legado para Jaguapitã”, afirmou.

Gerson também falou sobre a homenagem ao médico Dr. José Leite e comentou sobre a liberação de recursos para o asfalto dos dois parques industriais do município. “Mais um investimento do Governo Ratinho Junior. Um já está quase pronto e o outro vai começar em breve. Mais emprego, melhor qualidade de vida, um direito dos empreendedores.

Para conseguir essas obras, é preciso estar com as contas em dia, com todas as certidões. Está Unidade de Saúde será a maior obra do município nos últimos 15 anos. Jaguapitã foi uma das cidades que mais cresceu no Paraná e devemos ao nosso povo trabalhador essa grande conquista”, finalizou

A futura Unidade Mista de Saúde prestará atendimento de baixa complexidade. A obra, do Governo do Estado, receberá investimentos de cerca de 3 milhão.

Secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, assina a autorização para construção da obra, seguido pelo Deputado Tercílio Turini, Prefeito Gerson Marcato, vice-prefeito Jean Carlos e a Secretária Municipal de Saúde, Gisele de Morais.

A Unidade Mista de Saúde irá homenagear o saudoso médico de Jaguapitã, Dr. José Leite, falecido de Covid, durante a pandemia. A esposa e ex-vereadora, Doralice da Cruz Leite, agradeceu a homenagem.

Dezenas de pessoas compareceram ao lançamento da importante obra que irá trazer benefícios e tranquilidade para a população de Jaguapitã

Dezenas de pessoas compareceram ao ato de lançamento da Unidade Mista de Saúde. No Paraná, apenas cinco municípios receberam o benefício. Entre os presentes, os valorosos Bombeiros Civis de Jaguapitã, de reconhecido serviço à população.

Foi um dia de festa em Jaguapitã e várias pessoas registraram o momento especial.