Disposição de votar em Ratinho chega a 43%, melhor marca entre candidatos moderados

A disposição do eleitorado em votar em Ratinho Junior chega a 43%, o melhor desempenho entre os candidatos de perfil moderado testados na pesquisa mais recente do instituto Real Time Big Data para a disputa presidencial de 2026. O índice, chamado de volatilidade, mede a predisposição do entrevistado em votar ou considerar votar em determinado candidato.

No levantamento, Ratinho Junior aparece como o presidenciável do PSD com melhor desempenho nos cenários de primeiro turno, superando com folga outros nomes da sigla e apresentando maior potencial de crescimento entre eleitores de diferentes campos políticos.

No cenário testado para o primeiro turno, em que o paranaense aparece na disputa contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL), Ratinho Junior registra 10% das intenções de voto, frente a 39% do petista e 30% do filho do ex-presidente.

O desempenho o coloca à frente dos demais concorrentes do campo alternativo. Romeu Zema (Novo) surge na quarta posição, com 3%, enquanto Aldo Rebelo (DC) e Renan Santos (Missão) completam o cenário com 2% e 1%, respectivamente.

Quando o nome de Ratinho Junior é substituído por outros presidenciáveis do PSD, o desempenho do partido cai de forma significativa. No mesmo cenário, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, marca 6% das intenções de voto, enquanto o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, aparece com 5% — metade do índice alcançado pelo paranaense.

Os votos adicionais obtidos por Ratinho Junior em relação aos colegas de sigla são distribuídos tanto entre eleitores de Lula quanto de Bolsonaro, o que sugere potencial de crescimento em ambos os campos. Entre os eleitores de centro, o governador do Paraná também lidera entre os nomes do PSD, com 15% das intenções de voto, contra 12% de Leite e 11% de Caiado.

Na comparação geral do índice de volatilidade, Ratinho Junior aparece com 43% dos entrevistados afirmando que votariam ou poderiam votar nele, o segundo melhor resultado do levantamento, atrás apenas de Lula, que soma 50%. Flávio Bolsonaro registra 38%, Caiado 37% e Eduardo Leite, 34%.

O levantamento ouviu presencialmente 2.000 eleitores em todas as regiões do país entre os dias 6 e 7 de fevereiro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa foi realizada com recursos próprios do instituto e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-06428/2026.