Outubro Rosa: 5 ações de prevenção do câncer de mama

Mulher: seu corpo, sua vida. Esse é o tema da campanha do Ministério da Saúde em 2024 para conscientização sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e de colo do útero, em alusão ao mês Outubro Rosa. Simbolizada por um auto abraço, reafirmando o protagonismo feminino e valorizando o autocuidado, a campanha foi lançada nesta terça-feira (1º) e será veiculada na TV, rádio, internet e em locais de grande circulação de pessoas em todas as regiões do país. “Essa mobilização coloca nós, mulheres, em primeiro plano, respeitando as nossas individualidades e valorizando o ato de observar o próprio corpo. O mês Outubro Rosa vai além da cor rosa, agregando como cores a diversidade dos tons de pele das mulheres brasileiras”, defende a ministra da Saúde, Nísia Trindade, reforçando que a campanha deste ano busca estimular a conexão das mulheres com a saúde, de forma que a prevenção e o diagnóstico precoce sejam algo contínuo em suas vidas e não apenas no mês de outubro. Segundo Instituto Nacional do Câncer (INCA), o câncer de mama é o tipo de câncer mais frequente em mulheres, após o câncer de pele. Para o Brasil, foram estimados 73,6 mil novos casos em 2024, com um risco de 66,54 casos a cada 100 mil mulheres. É relativamente raro antes dos 35 anos, mas acima desta idade a incidência cresce progressivamente, especialmente após os 50 anos. O Ministério da Saúde afirma que cerca de 17% dos casos podem ser evitados por meio de hábitos de vida saudáveis. O câncer do colo do útero, por sua vez, é o segundo tipo mais comum entre as mulheres no mundo, depois do câncer de mama, e a principal causa de morte por câncer entre mulheres em muitos países. No Brasil, é o terceiro tumor mais incidente na população feminina com 17 mil novos casos por ano no triênio 2023-2025, correspondendo a uma taxa de incidência de 15,38 casos a cada 100 mil mulheres. Para a ministra Nísia Trindade, é preciso que a mulher conheça seu corpo para conseguir identificar quando algo não está certo e buscar atendimento. “É fundamental mantermos o nosso acompanhamento de saúde em dia. Essa é a melhor maneira de prevenir o câncer e outras enfermidade”, afirma. Prevenção, diagnóstico e tratamento Cuidados como a prática de atividade física e evitar o consumo de bebidas alcoólicas, por exemplo, ajudam a reduzir o risco de câncer de mama. A amamentação também é considerada um fator protetor. Um nódulo ou outro sintoma suspeito nas mamas deve ser investigado para confirmar se é ou não câncer de mama. Para a investigação, além do exame clínico das mamas, exames de imagem podem ser recomendados, como mamografia, ultrassonografia ou ressonância magnética. Prevenção, diagnóstico e tratamento estão disponíveis na rede do Sistema Único de Saúde (SUS). A prevenção primária do câncer do colo do útero está relacionada à diminuição do risco de contágio pelo Papilomavírus Humano (HPV). A transmissão ocorre por via sexual, presumidamente por meio de abrasões (desgaste por atrito ou fricção) microscópicas na mucosa ou na pele da região anogenital. O uso de preservativos durante a relação sexual com penetração protege parcialmente do contágio pelo HPV, que também pode ocorrer pelo contato com a pele da vulva, região perineal, perianal e bolsa escrotal. A vacinação contra o HPV é a medida mais eficaz de se prevenir contra a infecção. A vacina é distribuída gratuitamente pelo SUS. Além disso, o exame preventivo contra o HPV – Papanicolau – é um exame ginecológico comum para identificar de lesões precursoras do câncer do colo do útero. Cerca de 13% dos casos da doença em 2020 no Brasil (aproximadamente, oito mil ocorrências) poderiam ser evitados pela redução de fatores de risco relacionados ao estilo de vida. O estudo ainda destaca que a prática de atividades físicas é um dos principais hábitos que podem contribuir com a diminuição dos casos, reduzindo a incidência em 5%. Outubro Rosa, prevenção e conscientização Criada na década de 1990 pela Fundação Susan G. Komen for the Cure, a campanha Outubro Rosa é um movimento internacional para promover a conscientização da população e o maior acesso a acesso aos serviços de diagnóstico, tratamento e prevenção do câncer de mama. É importante que as mulheres estejam atentas aos sinais e sintomas do câncer de mama: caroço (nódulo), geralmente endurecido, fixo e indolor; pele da mama avermelhada ou parecida com casca de laranja, alterações no mamilo e saída de líquido podem aparecer pequenos nódulos no pescoço ou na região das axilas A médica e professora na Escola de Medicina da PUCRS Nadiessa Almeida reuniu informações sobre hábitos que auxiliam na prevenção do câncer de mama. Confira: 1) Praticar atividade física Realizar exercícios físicos semanalmente equilibra os níveis hormonais, melhora a defesa do corpo, ajuda na manutenção do peso adequado, melhora o condicionamento físico e ainda auxilia na manutenção da saúde mental. Independentemente da modalidade esportiva, a constância da atividade física influencia diretamente na prevenção do câncer de mama e de outras doenças. 2) Alimentação saudável e peso corporal adequado O excesso de peso gera alterações hormonais que podem provocar mutações nas células ou crescimento de células já alteradas. Portanto, manter o peso adequado é fundamental para prevenir que isso aconteça. Mas isso deve ser feito por meio da alimentação saudável e variada, com ingestão de todos os grupos de alimentos e exercícios. 3) Evitar o consumo de bebidas alcoólicas O álcool pode ajudar no aparecimento do câncer por diferentes mecanismos (danifica o DNA, torna os tecidos humanos mais sensíveis a danos, entre outros). Evitar a ingestão de todos os tipos de bebidas alcoólicas favorece a prevenção não só do câncer de mama, mas de inúmeros outros. Uma alternativa são as bebidas 0% álcool, ou ainda os mocktails, nome dado aos coquetéis sem álcool. 4) Não fumar e evitar o tabagismo passivo O cigarro e outros produtores de fumaça (vape, narguilé, charuto, cigarrilha, entre outros) contêm dezenas de substâncias químicas que provocam diferentes tipos de câncer. Evitar fumar ou ficar perto de pessoas que fumam, mesmo em ambientes abertos, são medidas importantes que podem contribuir para a sua saúde. 5) Realizar exames de rotina Além de prevenção, é fundamental falarmos de detecção precoce. É imprescindível que as mulheres a partir dos 40 anos realizem anualmente a mamografia, exame mais eficaz para o diagnóstico precoce. Nas pacientes com alto risco, os exames de rastreamento iniciam antes dos 40 anos – orientação que deve vir da equipe médica. Além disso, é preciso realizar os check-ups anuais, exames básicos requisitados por um médico, para verificar diferentes aspectos da saúde da paciente. Um cuidado a mais para as puérperas: Durante o período de aleitamento, as taxas de alguns hormônios que favorecem o desenvolvimento desse tipo de câncer caem na mulher. Além disso, na amamentação também ocorre renovação de células que poderiam ter lesões, diminuindo assim as chances da doença. Quanto mais prolongada for a amamentação, maior a proteção para a mãe.