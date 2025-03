Porto de Paranaguá movimentou 72%do volume nacional de óleo de soja em janeiro

O Porto de Paranaguá movimentou 63,8 mil toneladas de óleo de soja em janeiro, o que representou 72,48% da movimentação brasileira. O valor FOB da operação – que corresponde aos custos e ao preço do produto no momento em que sai do local de origem – superou US$ 65 milhões, segundo dados do governo federal (Comex Stat). O óleo de soja foi o principal responsável pela retomada no aumento de produtividade dentro da categoria de óleos vegetais, que também é composta por diversos óleos, entre eles o de palma e o de coco. Em janeiro de 2023, os produtos atingiram 112,8 mil toneladas, mas devido a quebra da safra e baixa na demanda internacional houve uma queda acentuada em 2024, reduzindo-se para 25 mil toneladas. Em janeiro de 2025, a movimentação de óleos vegetais voltou a crescer, alcançando a marca de 81,5 mil toneladas, um volume 225% maior que no ano anterior. “Seguimos na liderança nacional de óleos vegetais para exportação, representando 34% da movimentação total do Brasil. Neste mês, o óleo de soja foi a principal commodity responsável por esses números”, enfatizou o diretor-presidente da Portos do Paraná, Luiz Fernando Garcia. DESTAQUES – Além do crescimento na movimentação de óleo de soja, outras três commodities registraram grandes volumes nos portos paranaenses no primeiro mês do ano. Na exportação, o milho passou de 129,3 mil toneladas para 344,5 mil toneladas, um aumento de 166%. Outro destaque foi o açúcar a granel, que passou de 425 mil toneladas, em em janeiro de 2024, para 444,4 mil toneladas, em 2025. No mesmo período, os fertilizantes passaram de 840,8 mil para 811,5 mil toneladas, registrando uma pequena queda de 3%, mas mantendo a liderança na importação via portos paranaenses e na movimentação nacional. A movimentação total nos Portos de Paranaguá e Antonina, em janeiro, foi de 4,7 milhões de toneladas. “Seguimos com excelente produtividade nos dois portos paranaenses. A retomada da safra de soja promete números ainda melhores para os próximos meses”, afirmou o diretor de Operações da Portos do Paraná, Gabriel Vieira.