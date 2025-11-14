Turismo na Escola: um projeto que move conhecimento, identidade e desenvolvimento local!

Nas últimas semanas, os alunos do terceiro ano integral do ensino fundamental da rede municipal participaram do Projeto Turismo na Escola, uma iniciativa das secretarias de Educação e Turismo que levou os estudantes para viver experiências fora da sala de aula — e dentro da nossa cidade. Além dos principais pontos turísticos, culturais e naturais de Alvorada do Sul, nossos alunos também realizaram visitas a empresas locais, conhecendo de perto negócios que movimentam a economia do município e geram oportunidades para a comunidade. Foram dias de muito aprendizado, onde as turmas puderam: Descobrir as riquezas históricas e naturais da nossa cidade Entender como funciona o turismo sustentável Conhecer empresas e empreendedores que fazem a diferença Desenvolver orgulho e vínculo com o lugar onde crescem e vivem O projeto reforça o papel da educação na construção de cidadãos conscientes, que valorizam sua terra, sua cultura e o trabalho da sua gente. Estamos formando jovens que conhecem, respeitam e ajudam a transformar o nosso futuro.

