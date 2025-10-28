terça-feira, outubro 28, 2025
Últimos:
Imagens do Desfile Cívico dos 78 anos de Bela Vista do Paraíso
Bela Vista do Paraíso

Imagens do Desfile Cívico dos 78 anos de Bela Vista do Paraíso

Administrador

A abertura do Desfile foi feita grupamento dos Bombeiros Civis

O Moto Clube de Bela Vista do Paraíso veio na sequência

Tiro de Guerra de Londrina

Escola Maria Mendes Valente, representando a APAE de Bela Vista

Cada escola e entidade fizeram apresentações durante o desfile

O Prefeito Jacaré comemorou o aniversário da cidade, ao lado de um bolo gigantesco

Os alunos destaque foram lembrados pelo Departamento de Educação

Escola Prof. Dircy dos Santos

O Departamento de Educação, Cultura e Esporte saudou os 78 anos de Bela Vista do Paraíso

O Grupo da Terceira Idade mostrou que a dança faz parte da alegria contagiante que mostraram na Avenida

Alunas de várias escolas mostraram a diversidade que forma o povo brasileiro

Escola Municipal Dr. José Marcelino

Palhaços e equilibristas levaram o circo para avenida e fizeram a alegria da garotada

Creche Mirna Papi Schimidt

O prefeito Fabrício Pastore (Jacaré) ganhou inúmeras lembranças e presentes

Escola Municipal Profa. Alcenira Ribeiro de Castro

O esporte mostrou diversidade, com futsal, futebol e capoeira

Mais uma vez, a Fanfarra Municipal de Bela Vista do Paraíso abrilhantou o Desfile Cívico Escolar

O Departamento de Assistência Social também estava presente

Todos os departamentos municipais estavam presentes. Acima, o Departamento de Saúde

Várias fanfarras de cidades vizinhos compareceram ao Desfile. Acima, a Fanfarra de Mandaguaçu

O Departamento de Esportes levou para a avenida os vários troféus conquistados este ano.

Colégio Estadual Brasílio de Araújo

Colégio Cívico Militar Presidente Vargas

Colégio Estadual Jayme Canet

Veículos de diversos setores adquiridos este ano.

O encerramento foi feito por um grupo de amazonas e cavaleiros de Bela Vista

Toda produzida, a garotinha brilhou na avenida. Um charme

Você pode gostar também

Imóveis rurais de até quatro módulos fiscais não podem ser penhorados para pagamento de dívidas

Imóveis rurais de até quatro módulos fiscais não podem ser penhorados para pagamento de dívidas

Administrador
Funcionários promovem Festa Julina

Funcionários promovem Festa Julina

Administrador
Campanha de Natal do comércio de Bela Vista entrega prêmios

Campanha de Natal do comércio de Bela Vista entrega prêmios

Administrador