Imagens do Desfile Cívico dos 78 anos de Bela Vista do Paraíso

A abertura do Desfile foi feita grupamento dos Bombeiros Civis

O Moto Clube de Bela Vista do Paraíso veio na sequência

Tiro de Guerra de Londrina

Escola Maria Mendes Valente, representando a APAE de Bela Vista

Cada escola e entidade fizeram apresentações durante o desfile

O Prefeito Jacaré comemorou o aniversário da cidade, ao lado de um bolo gigantesco

Os alunos destaque foram lembrados pelo Departamento de Educação

Escola Prof. Dircy dos Santos

O Departamento de Educação, Cultura e Esporte saudou os 78 anos de Bela Vista do Paraíso

O Grupo da Terceira Idade mostrou que a dança faz parte da alegria contagiante que mostraram na Avenida

Alunas de várias escolas mostraram a diversidade que forma o povo brasileiro

Escola Municipal Dr. José Marcelino

Palhaços e equilibristas levaram o circo para avenida e fizeram a alegria da garotada

Creche Mirna Papi Schimidt

O prefeito Fabrício Pastore (Jacaré) ganhou inúmeras lembranças e presentes

Escola Municipal Profa. Alcenira Ribeiro de Castro

O esporte mostrou diversidade, com futsal, futebol e capoeira

Mais uma vez, a Fanfarra Municipal de Bela Vista do Paraíso abrilhantou o Desfile Cívico Escolar

O Departamento de Assistência Social também estava presente

Todos os departamentos municipais estavam presentes. Acima, o Departamento de Saúde

Várias fanfarras de cidades vizinhos compareceram ao Desfile. Acima, a Fanfarra de Mandaguaçu

O Departamento de Esportes levou para a avenida os vários troféus conquistados este ano.

Colégio Estadual Brasílio de Araújo

Colégio Cívico Militar Presidente Vargas

Colégio Estadual Jayme Canet

Veículos de diversos setores adquiridos este ano.

O encerramento foi feito por um grupo de amazonas e cavaleiros de Bela Vista

Toda produzida, a garotinha brilhou na avenida. Um charme