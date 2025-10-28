Imagens do Desfile Cívico dos 78 anos de Bela Vista do Paraíso
A abertura do Desfile foi feita grupamento dos Bombeiros Civis
O Moto Clube de Bela Vista do Paraíso veio na sequência
Tiro de Guerra de Londrina
Escola Maria Mendes Valente, representando a APAE de Bela Vista
Cada escola e entidade fizeram apresentações durante o desfile
O Prefeito Jacaré comemorou o aniversário da cidade, ao lado de um bolo gigantesco
Os alunos destaque foram lembrados pelo Departamento de Educação
Escola Prof. Dircy dos Santos
O Departamento de Educação, Cultura e Esporte saudou os 78 anos de Bela Vista do Paraíso
O Grupo da Terceira Idade mostrou que a dança faz parte da alegria contagiante que mostraram na Avenida
Alunas de várias escolas mostraram a diversidade que forma o povo brasileiro
Escola Municipal Dr. José Marcelino
Palhaços e equilibristas levaram o circo para avenida e fizeram a alegria da garotada
Creche Mirna Papi Schimidt
O prefeito Fabrício Pastore (Jacaré) ganhou inúmeras lembranças e presentes
Escola Municipal Profa. Alcenira Ribeiro de Castro
O esporte mostrou diversidade, com futsal, futebol e capoeira
Mais uma vez, a Fanfarra Municipal de Bela Vista do Paraíso abrilhantou o Desfile Cívico Escolar
O Departamento de Assistência Social também estava presente
Todos os departamentos municipais estavam presentes. Acima, o Departamento de Saúde
Várias fanfarras de cidades vizinhos compareceram ao Desfile. Acima, a Fanfarra de Mandaguaçu
O Departamento de Esportes levou para a avenida os vários troféus conquistados este ano.
Colégio Estadual Brasílio de Araújo
Colégio Cívico Militar Presidente Vargas
Colégio Estadual Jayme Canet
Veículos de diversos setores adquiridos este ano.
O encerramento foi feito por um grupo de amazonas e cavaleiros de Bela Vista
Toda produzida, a garotinha brilhou na avenida. Um charme