Curi alerta para medida federal que põe em risco a produção de tilápia no Paraná

O deputado Alexandre Curi (PSD), presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, manifestou nesta sexta-feira (24) preocupação com a proposta da Comissão Nacional da Biodiversidade (Conabio), vinculada ao Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, que inclui a tilápia na lista de espécies exóticas invasoras — medida que pode inviabilizar a produção do peixe no país. Segundo o parlamentar, a decisão pode afetar principalmente pequenos produtores e agricultores familiares paranaenses que têm na criação da tilápia uma importante fonte de renda. “A proposta traz um impacto grave para o Paraná, que se consolidou como referência nacional na aquicultura. Estamos falando de emprego, renda, exportação e desenvolvimento regional”, afirmou Curi. Para o deputado, a iniciativa não pode avançar sem diálogo técnico com o setor produtivo. “Não podemos aceitar essa ameaça direta à economia paranaense, já que o Estado é líder nacional na produção e exportação de tilápia, atividade que sustenta milhares de famílias, especialmente da agricultura familiar e de pequenas propriedades rurais”, reforçou. Curi também destacou que a preocupação aumenta porque a proposta inclui outras culturas amplamente consolidadas no agronegócio, como eucalipto, pinus, manga e goiaba, o que ampliaria os prejuízos econômicos e sociais. “Defendo a suspensão imediata do avanço da proposta”, afirmou. O deputado sugeriu a criação de um grupo técnico multidisciplinar, com participação de produtores, academia, estados e especialistas em biodiversidade, para construção de critérios científicos responsáveis. “Preservar o meio ambiente é essencial, mas isso não pode ser feito às custas da penalização de agricultores e da destruição de cadeias produtivas que sustentam o Brasil”, enfatizou.