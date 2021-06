Led em Santa Margarida foi conquista de Brene

O ex-prefeito Edson Vieira Brene firmou uma parceria com a Eletrobrás para a instalação de cerca de 978 pontos de lâmpadas em Led, no distrito de Santa Margarida, em 2020.

O projeto não deu tempo de ser executado durante seu mandato e agora está sendo feita a substituição. Segundo Brene, “já havíamos feito antes a substituição em toda a Avenida Independência e negociamos com a Eletrobrás mais de 950 pontos de luminárias. Agora está sendo feito a Vila Juquinha, em Santa Margarida e esperamos chegar a 100% do município”, disse contente.

As novas luminárias em led diminuem o consumo de energia, melhoram a luminosidade, valorizando os espaços e aumentando a segurança de pedestres, motoristas e ciclistas, além da questão ambiental, uma vez que as lâmpadas de led consomem menor quantidade de energia elétrica.

No ano passado foi feito o convênio entre a Eletrobrás e a Prefeitura Municipal. Como as tratativas são muito burocráticas, somente agora o serviço está sendo realizado. As lâmpadas anteriores eram de vapor de mercúrio (luz amarela) e foram trocadas em março de 2020, em toda Avenida Independência e Avenida Indianópolis, em Santa Margarida. Foram utilizadas lâmpadas com 150w de potência e, em alguns locais, com potência de 225w. Na época foram investidos cerca de R$ 180 mil com recursos próprios da prefeitura. Segundo Brene, “trocamos 232 peças e firmamos o convênio para mais de 950 lâmpadas com a Eletrobrás. Fico contente que a semente que plantamos lá atrás esteja dando fruto hoje”, disse.

Veja as matérias relacionadas aqui:

https://jornaldacidade.net.br/bela-vista-do-paraiso/bela-vista-ganha-nova-iluminacao-em-led/

https://jornaldacidade.net.br/bela-vista-do-paraiso/bela-vista-conclui-troca-de-lampadas/

O projeto foi uma conquista da administração anterior do ex-prefeito Edson Vieira Brene, e já havia sido iniciada no ano passado, com previsão de cobertura de 100% do município. É visível a transformação das cores com a tecnologia LED, que além de iluminar mais, ainda tem menor consumo de energia elétrica.

Imagens após troca.

Imagens antes.

Fotos: Site da Prefeitura de Bela Vista