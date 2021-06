Educação promove Concurso Fotográfico em Sertanópolis

O Departamento de Educação de Sertanópolis realizou, durante o Aniversário da Cidade, no início de junho, o I Concurso Fotográfico intitulado “87 anos de amor por essa terra”. Participaram alunos das escolas municipais e particulares, com objetivo de retratar aspectos da cidade, sendo um local histórico ou uma paisagem urbana ou rural.

As inscrições deveriam ser feias até o dia 21 de maio e as escolas fariam uma pré-seleção até o dia 27 de maio. As fotos escolhidas foram postadas na página oficial da Prefeitura e o critério de seleção foi pelo número de curtidas até o dia 01 de junho. Algumas pessoas tentaram criar perfis fake e esses votos foram excluídos, visando a lisura do concurso.

As categorias são: Histórica e Paisagem Urbana e Rural. As fotos não podiam ter a presença humana, deveria ser em formato digital, em cores ou preto e branco, no modo horizontal. Também não podiam ter recursos extras, como o auxílio de drone ou outros artifícios. Foram premiados os alunos da Educação Infantil, Ensino Fundamental Anos Iniciais, Ensino Fundamental Anos Finais e Ensino Médio. Todos receberam uma medalha e um diploma. Cada vencedor em sua categoria recebeu ainda, como prêmio, um tablet.

Os ganhadores foram: Artur Zandomenighi dos Santos, do Colégio Construindo o Saber, Educação Infantil. Artur estava acompanhado pela mãe Simone Zandomenighi. No Fundamental I, a vencedora foi Clara Maria da Luz, que estava acompanhada pela mãe, Angelita Nonato. Segundo ela, “fiz a foto do cruzeiro, pois devido a pandemia pela qual estamos passando, a cruz é um símbolo de esperança pelo momento que gente vive”, disse.

Pelo Ensino Fundamental II, a vencedora foi Lívia Aparecida Ramos Salmen. No dia da entrega dos tablets, ela testou positivo para Covid-19 e não pode comparecer. A professora, Luciana Martinati de Melo, representou a aluna e levou o prêmio para entregar. Lívia já está bem, apenas vai ficar de quarentena por mais alguns dias.

Outra vencedora foi Camila Martinelli. Consciente, disse que vai doar o tablet para uma criança carente, que não tem condições de comprar. “Desde que saiu o concurso, eu disse que se ganhasse, ia doar o prêmio. Nesse momento que estamos fazendo aulas online, muitos não tem sequer um telefone para acompanhar as matérias, as aulas. Sei de uma pessoa que precisa muito e vou doar”, afirmou. Pelo gesto, Camila foi uma vencedora. Parabéns de toda equipe do Departamento de Educação e da Prefeita Ana Ruth Secco pelo gesto de solidariedade.

Artur Zandomenighi dos Santos da Educação Infantil, estava acompanhado pela mãe, Simone Zandomenighi.

Foto vencedora do aluno Artur Zandomenighi dos Santos.

Livia Salmen do Ensino Fundamental II, foi representada pela Profa. Luciana Martinoti de Melo.

Foto vencedora da aluna Livia Salmen.

Clara Maria da Luz, do Ensino Fundamental I, estava acompanhada pela mãe, Angelita Nonato.

Foto vencedora da aluna Clara Maria da Luz.

Camila Martineli, do Ensino Médio, doou o tablet para o Gabriel, num gesto de ajuda ao próximo.

Foto vencedora da aluna Camila Martineli.

CATEGORIA EDUCAÇÃO INFANTIL:

CATEGORIA ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS:

CATEGORIA ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS:

CATEGORIA ENSINO MÉDIO: