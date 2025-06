Brasil garante vaga na Copa do Mundo de 2026;veja todos os classificados

O Brasil confirmou a vaga na Copa do Mundo de 2026 com a vitória por 1 a 0 sobre o Paraguai, na Neo Química Arena. Agora, são 13 times carimbados no torneio, considerando também Canadá, Estados Unidos e México, países-sede. Com a extensão da Copa do Mundo para 48 seleções, seis sul-americanas irão direto à fase de grupos, além de uma se garantir na repescagem. Nesse momento o Brasil está com 25 pontos, na terceira colocação. O resultado que garantiu a Seleção na Copa foi o primeiro positivo com Carlo Ancelotti, que estreou com empate diante do Equador. A equipe se despede das Eliminatórias em setembro, diante do Chile (em casa) e da Bolívia (fora). Veja as seleções classificadas: Canadá (sede), EUA (sede), México (sede), Argentina, Irã, Japão, Nova Zelândia, Uzbequistão, Jordânia, Coreia do Sul, Austrália, Brasil, Equador. A estreia de Carlo Ancelotti em solo brasileiro não poderia ter sido em um lugar melhor. Apesar do italiano admitir publicamente o sonho de dirigir a seleção no Maracanã, a Neo Química Arena é um lugar que normalmente dá sorte à equipe nacional. Desde a inauguração do estádio do Corinthians, em 2014, o Brasil venceu todos os seis jogos e levou apenas um gol, justamente o primeiro, marcado pelo ex-lateral Marcelo, contra, na estreia da Copa do Mundo daquele ano. A seleção virou essa partida contra a Croácia, com dois de Neymar e um de Oscar.