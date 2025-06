Curso de Técnicas em Costura Industrial tem início em Primeiro de Maio nesta Sexta-Feira

Na tarde desta sexta-feira, 23 de maio, teve início no município de Primeiro de Maio o curso de Técnicas em Costura Industrial, parte do Projeto Qualifica Paraná — uma importante parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, por meio da Secretaria Estadual de Trabalho, Qualificação e Renda.

A aula inaugural contou com as presenças do prefeito municipal Bruno Santa Rosa, Paulo Teodoro Jr. Secretário Municipal de Indústria e Comércio, da coordenadora pedagógica do Senai Camila Vanso Martins e o Coordenador de cursos profissionalizantes do Senai Londrina Bruno Paviani.

O projeto tem como objetivo principal qualificar a população para o mercado de trabalho, oferecendo capacitação gratuita e de qualidade, nessa primeira etapa serão 40 alunos divididos em duas turmas, tarde e noite. Além do conhecimento técnico, os participantes que concluírem o curso receberão uma bolsa auxílio em dinheiro de R$1.008,00, representando um incentivo adicional para o engajamento e a conclusão da formação.

A administração municipal, através da Secretaria de Indústria e Comércio, destaca que a iniciativa é fundamental para preparar a população local para futuras oportunidades, com a possível chegada de novas empresas e indústrias ao município.

O Projeto Qualifica Paraná reforça o compromisso do Governo do Estado com a qualificação profissional e o desenvolvimento econômico da cidade de Primeiro de Maio!