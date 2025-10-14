sexta-feira, outubro 17, 2025
Tercilio Turini parabeniza o Tubarão com votos de congratulações da Assembleia
Londrina

Administrador

Uma grande alegria para Londrina e o Norte do Paraná, um momento de muita comemoração e de novas perspectivas para o nosso Tubarão e toda a torcida alviceleste – destaca o deputado estadual Tercilio Turini em Votos de Congratulações aprovado hoje (dia 13) na Assembleia Legislativa, parabenizando jogadores, comissão técnica, dirigentes e torcedores pelo acesso à Série B do Campeonato Brasileiro de 2026. Com o empate em 1 a 1 contra o São Bernardo (SP), domingo no estádio VGD, o Londrina Esporte Clube subiu de divisão e agora vai disputar o título da Série C 2025 com a Ponte Preta (SP), em duas partidas.

“A volta à Série B do Campeonato Brasileiro é uma conquista que vai trazer benefícios para a cidade e a região, mostrando a força do nosso LEC, levando novos torcedores ao estádio, projetando a imagem de Londrina e fortalecendo ainda mais a paixão pelo Tubarão” – ressalta o deputado. “Uma equipe guerreira que encheu o torcedor londrinense de emoção e felicidade. Também merecem reconhecimento a torcida Falange Azul e todos os torcedores, que voltaram ao VGD e fizeram a diferença no apoio ao time” – salienta Tercilio Turini.

“É uma honra ser torcedor do nosso Londrina! Agora é concentrar esforços na decisão da Série C e numa campanha de vitórias e sucesso na Série B do ano que vem. Vamos pra cima Tubarão! Parabéns!” – comemora Turini. A homenagem é endereçada ao presidente do Londrina Esporte Clube, Getúlio Castilho; empresário Guilherme Belintani, diretor da Squadra/SAF LEC; treinador Roger Silva (em nome da comissão técnica); capitão do time Wallace (em nome dos jogadores); e Marcio Almeida de Paula, presidente da Falange Azul (em nome da torcida).

