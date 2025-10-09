sábado, outubro 11, 2025
Em requerimento, deputado Tercilio Turini (MDB) pede passarela de pedestres na BR 369, em Bandeirantes

Construir uma passarela de pedestres sobre a BR 369 para garantir segurança, agilidade e conforto na travessia de acesso ao Santuário de São Miguel Arcanjo, em Bandeirantes. É a proposta do deputado estadual Tercilio Turini (MDB), atendendo solicitação da comunidade, da Associação Caminhos dos Anjos e de peregrinos que frequentemente cruzam a rodovia e enfrentam perigo com o movimento intenso de veículos.

Requerimento aprovado terça-feira (7) na Assembleia Legislativa do Paraná será enviado nos próximos dias à concessionária EPR Litoral Pioneiro (responsável pelo trecho da BR 369 que integra o Lote 2) e também à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). “Pedimos estudos técnicos e construção da passarela para assegurar a travessia sem risco de acidentes. Muita gente vai ao Santuário durante todo o ano, então é uma obra necessária que pode ser executada. Vamos aguardar as respostas para informar a comunidade”, diz o deputado.

Turini indica no documento que a passarela deve ser construída no ponto de acesso da estrada do bairro rural Três Águas à PR 855. “É por onde chegam os devotos da peregrinação Caminhos dos Anjos e também de outros grupos. Muita gente cruza a BR nesse local para ir ao Santuário, à Gruta Nossa Senhora de Lourdes e também a caminho do Santuário de Santa Terezinha do Menino Jesus”, argumenta o parlamentar.

“Bandeirantes é um município bastante procurado, um centro do turismo religioso e da fé cristã, considerado um dos mais importantes lugares de peregrinação da Igreja Católica”, comenta o deputado, que é o autor das leis estaduais que institui oficialmente o Caminhos dos Anjos como destaque no turismo religioso do Paraná e inclui a peregrinação no calendário oficial de eventos do estado.  

“Reforçamos que o ponto de travessia da BR 369 faz parte do trajeto do Caminhos dos Anjos. Além dessa iniciativa já tradicional, que reúne milhares de peregrinos em diferentes épocas do ano, a passarela de pedestre vai atender quem chega individualmente ao Santuário São Miguel Arcanjo, bem como moradores de comunidades rurais de Bandeirantes e mais municípios do Norte Pioneiro, como Santa Amélia e Ribeirão do Pinhal. Portanto, vai garantir segurança a todos na travessia da rodovia” – salienta o deputado estadual Tercilio Turini.

