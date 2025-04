Iniciada obra na Praça do Jardim Rebelo

A Praça Maria Angela Parizotto Loureiro teve as obras iniciadas. O local irá receber novos equipamentos, árvores apropriadas para o local e outras melhorias. O projeto prevê a execução de quadra poliesportiva e mini quadra com tabelas de basquete (x3). Atualmente foram executados os meio-fio, com máquina extrusora e estão sendo construídos os bancos de concreto nas áreas de estar, além do piso das quadras. A obra foi totalmente idealizada pelo Depto. de Engenharia e Urbanismo da Prefeitura Municipal de Sertanópolis. Segundo os técnicos responsáveis pela execução, a praça deverá estar concluída até meados do 2º semestre deste ano. Além das duas quadras (futsal e basquete) também estão previstas a construção de uma ciclovia, pista de caminhada com piso monolítico (piso de borracha), parque infantil, quatro áreas de estar e equipamentos urbanos, como lixeiras, bancos, iluminação em led e paisagismo com plantio de novas árvores nativas, como quaresmeiras, jacarandá mimoso, pau brasil, flamboyant e ipês de várias cores. Ao todo, a Prefeitura deve investir cerca de 950 mil reais na obra que irá transformar o Jardim Rebelo, a exemplo do foi feito na praça do Residencial Barbieri, que praticamente renasceu através do projeto executado pelo Depto. de Engenharia e Urbanismo, formado pelo engenheiro Gabriel Galli e pelas arquitetas Agda Felizardo e Angélica de Souza.