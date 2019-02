A Secretaria Municipal de Educação de Florestópolis realizou, nos dias 12 e 13 de fevereiro, a Semana Pedagógica, visando melhorar cada vez mais a qualidade de ensino nas escolas da Rede Municipal de Ensino.

A novidade este ano é a implantação do material didático do Sistema Maxi de Ensino, adotado pelo município. Também aconteceu uma palestra com a Promotora da Vara da Infância e Juventude, Dra. Silvia Luiza Dariva e Pereira, que falou sobre Ética Profissional e o Trabalho em Rede.