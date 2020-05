Sem hospital, Sertanópolis registra 1ª morte por Coronavírus

De acordo com o boletim epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde deste domingo (17), foram confirmados mais 44 casos de infecção pela Covid-19 em pessoas residentes no Paraná e um óbito em decorrência da doença causada pelo vírus Sars-CoV-2.

A vítima de Sertanópolis é do sexo masculino, tinha 92 anos e morreu no dia 13 de maio. O paciente estava internado.

No total, a doença já vitimou 124 pacientes no Estado.

O boletim registra que 176 cidades paranaenses têm ao menos uma pessoa contaminada com o Sars-CoV-2, sendo que em 46 há registro de óbito.

Em Sertanópolis as autoridades não informaram os dados/mome da vítima, deixando a população em dúvidas com relação ao contágio por contato com contaminado pelo vírus.

Devido a uma reforma no hospital municipal (saiba mais aqui), todos os atendimentos estão sendo encaminhados para Londrina, onde o número de casos confirmados, elevando as chances de contaminação dos pacientes, é maior.

Medidas de higienização e descontaminação de locais públicos também não foram informadas pelas autoridades, podendo haver propagação do vírus nas áreas de risco.

Outros municípios da região, havendo ou não casos confirmados, acionaram serviços de desinfecção de espaços públicos e áreas hospitalares, em Sertanópolis não.

Consulte o boletim do Estado completo aqui.

Fonte: Agência de Notícias do Estado do Paraná.