Anunciada a cobertura do Centro de Eventos de Alvorada do Sul

O Prefeito de Alvorada do Sul, Marquinho Gasparelli anunciou, durante a abertura da Expo Alvorada algumas obras importantes para o município. Uma delas é a construção da cobertura da arena e da área de praça de alimentação no Centro de Eventos “Bruno Gustavo de Lemos Bazoni”, o Pronto Atendimento Municipal (que será o novo hospital) e uma clínica de fisioterapia, com investimentos que somam mais de 20 milhões de reais. Estiveram presentes na abertura da Expo Alvorada, o Secretário do Trabalho, Do Carmo, Secretário da Saúde, Beto Preto, o Secretario da Industria e Comercio, Marco Brasil, o Superintendente do Governo do Estado, Ricardo Maia, o Presidente da Assembleia Legislativa, Alexandre Curi, os deputados estaduais Jairo Tamura, o prefeito de Londrina Tiago Amaral e vários prefeitos, vereadores e outras autoridades da região. O ex-prefeito Marcos Pinduca, que iniciou a Expo Alvorada em 2023, agradeceu o Governador Ratinho Júnior e o apoio do Deputado Alexandre Curi, presidente da Assembleia Legislativa.

O presidente da Expo Alvorada, Alessandro Búfalo destacou o evento, que estava com sua lotação esgotada. Segundo ele, “quem é Alvorada de coração e vê essa arena totalmente lotada, sabe das dificuldades de promover um evento como esse. O resultado é esse: A top do Paraná! ” Agradeceu ainda o apoio da Câmara de Vereadores e de todos que colaboraram para a realização da festa.

O Presidente da Assembléia Legislativa, Alexandre Curi enalteceu o empenho do ex-prefeito Marcos Voltarelli, o Pinduca. Curi observou que naquele local, onde era um antigo lixão, foi transformado numa das melhores festas da região. “Em sua terceira edição, o sucesso está confirmado e foi criado um dos eventos mais importantes do norte do Paraná”, observou.

Durante seu pronunciamento, o Prefeito de Alvorada, Marquinho Gasparelli, falou das obras anunciadas e mostrou a todos um vídeo da cobertura do Centro de Eventos e frisou que “será um dos mais modernos centros de eventos da região, com uma infraestrutura que poucas cidades possuem. No próximo ano, a cobertura deve estar concluída, permitindo a realização de eventos sem depender das condições do tempo”, destacou.

Na sequência, aconteceu a primeira etapa do Rodeio em touros e cavalos, seguido por um eletrizante show de Luan Santana, um dos artistas mais renomados da moderna música sertaneja. Na sexta foi a vez da dupla Jads e Jadson, com Simone Mendes fazendo um super show no sábado e Alexandre Pires encerrando os quatro dias de festas.

A classificação “Top do Paraná” faz jus a grandiosidade do evento.