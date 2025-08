Prefeitos da região presentes no lançamento do novo Terminal Metropolitano de Londrina

Vários prefeitos da região metropolitana de Londrina compareceram ao lançamento do projeto do novo Terminal Metropolitano de Londrina, que recebeu autorização do Governo do Estado. A obra, marcante e importante para toda região, irá beneficiar principalmente os trabalhadores e estudantes que utilizam o transporte urbano, com mais comforto e integração. Segundo a Prefeita Ana Ruth Secco, “Esse será um grande passo para o desenvolvimento regional, promovendo maior tranquilidade, conforto e segurança para a população”, descreveu. O Prefeito de Bela Vista do Paraíso, Fabrício Pastore (Jacaré), elogiou o empenho do Governo Estadual pela importante obra que irá beneficiar milhares de pessoas. Segundo ele, “Os nossos alunos, os trabalhadores, as pessoas que precisam de um médico ou de algum serviço em Londrina, que é nossa cidade polo da região, vão ter, dentro de alguns meses, um local seguro e tranquilo para chegar com os ônibus metropolitanos. A área já foi adquirida pelo Governo Ratinho Júnior e fica logo ao lado do Terminal Urbano, na Avenida Leste Oeste. É bem no centro e vai ajudar milhares de pessoas que necessitam do transporte regional”, observou. Todos concordam com a importância da obra, que somente foi possível graças ao empenho do Governo Estadual, através do governador Carlos Massa Ratinho Júnior. A previsão da obra é que a mesma será concluída em cerca de 2 anos após o início.