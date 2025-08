Alunos da Escolinha fazem final no futebol

Os alunos da Escolinha de Futebol de Sertanópolis realizaram, no último dia 19 de julho, no Estádio Éxaro Menck, uma competição entre os participantes, com idades entre 7 a 13 anos. A final foi das mais concorridas, com disputas acirradas. As escolinhas de futebol, recebem, todas as semanas, várias categorias, seja no futebol de campo, futsal e futebol suíço. Sob a supervisão dos professores e técnicos de futebol, dezenas de jovens participam de treinamentos, que acabam formando grupos onde são escolhidos os que mais se destacam, para formar a base das equipes de futebol que participam de competições na cidade e região. A Prefeitura de Sertanópolis tem proporcionado total condições para as novas gerações de atletas possam representar a cidade e criar novos

talentos esportivos. O Departamento de Desporto e Lazer é o responsável pelo incentivo às novas categorias, disputando campeonatos locais e regionais com empenho e dedicação. Parabéns a todos que participam e disputam das competições.