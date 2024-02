Iniciado Campeonato Suíço Veteranos

Teve início, no último dia 21 de janeiro, o 1º Campeonato Regional de Futebol Suíço, categoria Veteranos 45+.

Os jogos estão sendo disputados todos os domingos, no Estádio Éxaro Menck, em Sertanópolis, a partir das 8:30 horas.

Participam do campeonato as equipes do Maxon/AFMC Veteranos (Cambé), FC Veteranos (Ibiporã), Amigos da Quinta e Sábado (Sertanópolis), Independente/Escritório Moreira (Ibiporã), Veteranos na Tiva (Sertanópolis), Guerreiros FC (Sertanópolis), Concórdia (Ibiporã) e Veteranos de Porecatu.

As oito equipes disputam duas vagas para a grande final, no dia 28 de fevereiro. Serão disputados os troféus de campeão, vice-campeão, artilheiro e goleiro menos vazado.

O campeonato está sendo realizado pelo Departamento de Desporto e Lazer, através do Secretário Eduardo Parreira, com total apoio da Prefeitura Municipal de Sertanópolis por intermédio da Prefeita Ana Ruth Secco.

O Jornal da Cidade estará cobrindo a grande final. Por enquanto, você pode conferir as fotos de todas as equipes participantes:

Independentes/Escritório Moreira (Ibiporã) Amigos da Quinta e Sábado (Sertanópolis) Guerreiros F.C. (Sertanópolis) F. C. Veteranos (Ibiporã) Maxon/AFMC Veteranos (Cambé) Veteranos Na Ativa (Sertanópolis) Concórdia F. C. (Ibiporã) Veteranos de Porecatu