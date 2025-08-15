sexta-feira, agosto 15, 2025
É de Sertanópolis a nova delegada da Polícia Civil do Estado de São Paulo. A jovem Tatiane Almeida, foi aprovada no mais recente concurso para delegada da Polícia Civil, no estado vizinho. Haviam cerca de 29 mil inscritos para apenas 552 vagas e Tatiane conseguiu. Agora vai passar por um treinamento na Academia da Polícia Civil para assumir posteriormente. Tatiane é filha de Celiane e Edson Pedro Almeida, ex-prefeito de Sertanópolis. Formada em direito em Curitiba, trabalhou por 12 anos na Casa Civil do Governo do Paraná e depois dedicou 100% do seu tempo estudando para o concurso. Parabéns Tatiane por essa merecida conquista.

