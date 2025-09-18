quinta-feira, setembro 18, 2025
Últimos:
Prefeitura inicia reforma do Clube Operário
Prefeitura inicia reforma do Clube Operário

A Prefeitura de Sertanópolis deu início à restauração do antigo Clube Recreativa Operário. A reforma vai abranger vários pontos do prédio, preservando os detalhes mais significativos. Uma das principais preocupações da equipe de Engenharia e Arquitetura é a manutenção dos lustres importados da Alemanha e que chegaram ao Brasil através do porto de Santos. Também estão sendo preservados o forro interno, construído com madeira de lei e acabamento suntuoso. O maior problema enfrentado pela equipe de engenharia foi com relação a acessibilidade. Os engenheiros e arquitetos não queriam alterar a fachada histórica. Para tanto, a solução foi a abertura de um acesso na lateral, onde havia um antigo campo de bocha. A lanchonete, instalada no interior no prédio foi readequada e as salas de atendimento foram mantidas. No local, a prefeitura pretende abrigar o Departamento de Cultura e Turismo. Segundo o Departamento de Arquitetura e Engenharia, “procuramos manter todas as características, construídas em art decor. Mantivemos as mesmas cores e configurações. O lustre principal e o forro são de estilo arquitetônico Art Decor e serão mantidas”, explicaram. As obras foram iniciadas em setembro e o término está previsto para junho de 2026.

