quinta-feira, setembro 18, 2025
Alvorada do Sul celebra a Independência do Brasil com desfile cívico de 7 de Setembro
A manhã do último 7 de Setembro foi marcada por um momento de civismo, patriotismo e união em Alvorada do Sul. Em comemoração aos 203 anos da Independência do Brasil, a cidade realizou um desfile cívico que reuniu escolas municipais e estaduais, entidades, forças de segurança, associações e diversos setores da comunidade. Com as cores verde e amarela estampadas nas ruas, a população prestigiou a apresentação dos estudantes, que levaram mensagens de valorização da educação, da cultura e da cidadania. Além disso, grupos locais também destacaram temas importantes como meio ambiente, história do município e respeito aos símbolos nacionais. O desfile contou ainda com a presença de autoridades municipais e representantes de instituições, reforçando o compromisso de Alvorada do Sul em manter viva a tradição e o espírito de amor à pátria. Mais do que um ato cívico, o 7 de Setembro em Alvorada do Sul foi um momento de encontro entre comunidade, famílias e amigos, celebrando juntos a liberdade e a construção de um futuro melhor para todos.

