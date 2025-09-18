Paranagi, em Sertaneja, elege Rainha do Rodeio

quinta-feira, setembro 18, 2025
O distrito de Paranagi escolheu, no último dia 13 de setembro, realizou a escolha da Rainha do Rodeio e o garoto Paranagizinho, que acontecerá ainda este mês. Prestigiaram o evento o Prefeito Samuel do Prado, o vice, Rodrigo Pardinho, João do Paranagi, Nivaldo do Prado, representante do Rodeio de Paranagi e os vereadores Maik Andrade, Thales Tavares, Vitória do Prado, Coronelinho, Galego e João Paulo, pres. da Câmara. Também prestigiaram o evento vários secretários e autoridades da região. Um total de sete candidatas se inscreveram no concurso, além de cinco garotos para concorrerem ao título de Garoto Paranagizinho. Após o desfile e a contagem dos votos, dados por um júri formado por pessoas de outros municípios, os escolhidos foram: Devanir dos Santos Júnior, João Lucas Zucoloto e Matheus Santos. As rainhas do Rodeio foram (por ordem de classificação): Paola Beatriz da Fé, Thais Rodrigues Sobrinho e Emanuele Ferancini. Após a escolha dos classificados, aconteceu um show com as Irmãs Castro que entrou noite a dentro, alegrando os moradores do Distrito de Paranagi.

