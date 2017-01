Edição de Outubro 2016

Resultados das Eleições Municipais

Edição de Maio 2016

Edição de Abril 2016

Diretoria da Associação Comercial e Empresarial de Bela Vista do Paraíso toma posse.



Deputado Rubens Bueno presta contas de seu mandato em Sertanópolis



Edição de Abril/2016

Abertura da Semana da Mulher em Sertanópolis



Dupla Rodrigo & Rycardo promove Jantar Sertanejo



Edição de Janeiro/2016

Edição de Dezembro /2015

Rizzato vence Campeonato de Futebol Suíço

Encontro de Agricultores em Sertanópolis

Edição de Novembro/2015

Edição de Outubro/2015

Edição de Setembro/2015

PSTC vence e vai para a Primeira Divisão

A equipe do PSTC venceu na cobrança de pênaltis o Apucarana e conseguiu vaga para a Primeira Divisão do Campeonato Paranaense de Futebol. Veja matéria completa, clicando em nossa página de noticias.

Definida a programação de Aniversário de Sertanópolis.

Amigos, agora chegou a vez de Alvorada do Sul dar sua opinião. Se as eleições fossem hoje, em que você votaria para prefeito de Alvorada do Sul? Trata-se de uma enquete, sem base científica, mas será possível ter uma noção da preferência dos internautas. Você só poderá votar uma vez. Escolha entre os vários nomes que colocamos e dê sua opinião. Divulgue.

Gráfica do Jornal da Cidade passa por testes

Nesta semana, a NOVAGRAF – Gráfica do Jornal da Cidade imprimiu 10 mil folhetos para a Prefeitura de Sertanópolis, após vencer concorrência pública, com o menor preço. Segundo o diretor Getulio V. Soares, “com esse serviço mostramos que, além do menor preço, nossas máquinas, completamente revisadas garantem também a melhor qualidade. Estamos felizes com o resultado”, afirmou.

Em plena época em que a economia está em frangalhos, necessitando de exemplo do correto investimento do dinheiro público, o Prefeito de Porecatu, Walter Tenan, enviou à Câmara Municipal uma emenda à Lei Orgânica do Município, permitindo a contratação de parentes do Executivo e Legislativo.

A emenda que libera a contratação foi enviada à Câmara em meados de março e, pasmem, acabou sendo aprovada pelos vereadores que deveriam fiscalizar e zelar pela correta aplicação das verbas públicas. O mau exemplo acabou sendo aprovado pelo placar de 6 votos favoráveis e apenas 3 contrários.

Na semana passada, nossa reportagem esteve em Porecatu para entrevistar o pré-candidato à Prefeito Fábio Luiz Andrade, o Prof. Fabinho. Casado, pai de 2 filhos, Fabinho tem 37 anos, é professor com licenciatura plena em Física e dá aulas em 2 colégios da rede estadual de ensino. Atualmente faz mestrado em Física, área do ensino com a qual possui um carinho todo especial. O encontramos no comércio de um amigo, no centro da cidade. Ao chegarmos nos deparamos com uma pessoa simples, de boa aparência. Esse foi o primeiro contato que tivemos com o professor. Não o conhecíamos pessoalmente. Após os cumprimentos formais, iniciamos a entrevista, que você confere agora, com exclusividade:

Três carros se envolveram em acidente próximo à Ponto do Riacho Couro do Boi, a cerca de 6 km de Sertanópolis. Oito pessoas morreram na hora. Outras três estão internadas em estado grave. Atendimento mobilizou equipes do Samu de Ibiporã e Londrina. Clique em notícias para ver outras fotos e detalhes da tragédia.