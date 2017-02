Edição de Janeiro 2017

Edição de Dezembro 2016

Edição de Novembro 2016

Edição de Outubro 2016

Resultados das Eleições Municipais

Edição de Maio 2016

Edição de Abril 2016

Diretoria da Associação Comercial e Empresarial de Bela Vista do Paraíso toma posse.



Veja mais em Notícias

Deputado Rubens Bueno presta contas de seu mandato em Sertanópolis



Edição de Abril/2016

Abertura da Semana da Mulher em Sertanópolis



Dupla Rodrigo & Rycardo promove Jantar Sertanejo



Edição de Janeiro/2016

Edição de Dezembro /2015

Reveillon em Sertanópolis – Veja fotos – Clique em Notícias

Rizzato vence Campeonato de Futebol Suíço

Encontro de Agricultores em Sertanópolis

Veja em Notícias

Edição de Novembro/2015

Para ver, clique no link Notícias

Edição de Outubro/2015

Edição de Setembro/2015

Confira as fotos da Cavalgada da Festa do Peão de Sertanópolis. Em duas partes: Mais de 40 fotos. Vá em Notícias e clique nas publicações.

NOTÍCIAS ONLINE

Acesse a página NOTÍCIAS e clique em

EDIÇÃO DE AGOSTO para ver,

ONLINE a nova edição do Jornal da Cidade.

Ainda estamos em testes.

PSTC vence e vai para a Primeira Divisão

A equipe do PSTC venceu na cobrança de pênaltis o Apucarana e conseguiu vaga para a Primeira Divisão do Campeonato Paranaense de Futebol. Veja matéria completa, clicando em nossa página de noticias.

Definida a programação de Aniversário de Sertanópolis.

Amigos, agora chegou a vez de Alvorada do Sul dar sua opinião. Se as eleições fossem hoje, em que você votaria para prefeito de Alvorada do Sul? Trata-se de uma enquete, sem base científica, mas será possível ter uma noção da preferência dos internautas. Você só poderá votar uma vez. Escolha entre os vários nomes que colocamos e dê sua opinião. Divulgue.

Gráfica do Jornal da Cidade passa por testes

Nesta semana, a NOVAGRAF – Gráfica do Jornal da Cidade imprimiu 10 mil folhetos para a Prefeitura de Sertanópolis, após vencer concorrência pública, com o menor preço. Segundo o diretor Getulio V. Soares, “com esse serviço mostramos que, além do menor preço, nossas máquinas, completamente revisadas garantem também a melhor qualidade. Estamos felizes com o resultado”, afirmou.

Em plena época em que a economia está em frangalhos, necessitando de exemplo do correto investimento do dinheiro público, o Prefeito de Porecatu, Walter Tenan, enviou à Câmara Municipal uma emenda à Lei Orgânica do Município, permitindo a contratação de parentes do Executivo e Legislativo.

A emenda que libera a contratação foi enviada à Câmara em meados de março e, pasmem, acabou sendo aprovada pelos vereadores que deveriam fiscalizar e zelar pela correta aplicação das verbas públicas. O mau exemplo acabou sendo aprovado pelo placar de 6 votos favoráveis e apenas 3 contrários.

Na semana passada, nossa reportagem esteve em Porecatu para entrevistar o pré-candidato à Prefeito Fábio Luiz Andrade, o Prof. Fabinho. Casado, pai de 2 filhos, Fabinho tem 37 anos, é professor com licenciatura plena em Física e dá aulas em 2 colégios da rede estadual de ensino. Atualmente faz mestrado em Física, área do ensino com a qual possui um carinho todo especial. O encontramos no comércio de um amigo, no centro da cidade. Ao chegarmos nos deparamos com uma pessoa simples, de boa aparência. Esse foi o primeiro contato que tivemos com o professor. Não o conhecíamos pessoalmente. Após os cumprimentos formais, iniciamos a entrevista, que você confere agora, com exclusividade:

Três carros se envolveram em acidente próximo à Ponto do Riacho Couro do Boi, a cerca de 6 km de Sertanópolis. Oito pessoas morreram na hora. Outras três estão internadas em estado grave. Atendimento mobilizou equipes do Samu de Ibiporã e Londrina. Clique em notícias para ver outras fotos e detalhes da tragédia.